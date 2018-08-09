محافظة سوهاج: تسير أول رحلتين لحجاج الجمعيات بإجمالى 512 حاج اليوم الخميس

شهدت محافظة سوهاج فى الساعات الاولى من صباح اليوم، سفر أول فوج من حجاج الجمعيات لأداء مناسك الحج هذا العام، حيث بلغ عدد الفوج الأول 300 حاج وحاجه، بينما يتم تسير الفوج الثانى اليوم الخميس، من ميدان الشبان المسلمين أكبر ميادين المحافظة بإجمالى 321 حاج وحاجه، بحضور قيادات محافظة سوهاج والتضامن الأجتماعى والأمن.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، أن عدد الحجاج الذى وقع عليهم الإختيار بالجمعيات 521 من حجاج الجمعيات، لأداء مناسك الحج هذا العام، مشيرا إلى أنه تم تقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها، بالتعاون مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية، بعد إجراء كافة الكشوفات الطبية للحجاج وحصولهم على التطعيمات اللازمة.

وأضاف المحافظ، أنه تم تكليف مديرى الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة لعقد ندوات توعية، بالاشتراك مع الأوقاف قبل سفرهم لتعريف الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه، والآداب التى يجب الالتزام بها والواجبات، وما يجب الامتناع عنه حتى يكون الحج خالصاً لوجه الله.

وأوضح محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أنه تقرر سفر حجاج الجمعيات اليوم الخميس على رحلتين، الأولى لـ 300 حاج رحلة رقم 4048، تم تحريكهم من ميدان الشبان المسلمين الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الأربعاء، والثانية 221 حاج رحلة، رقم 4052 وتحركها من ميدان الشبان المسلمين أيضا الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الخميس، حيث سيتم نقلهم بأتوبيسات مكيفية تسهيلاً عليهم للوصول فى المواعيد المحددة لعدم حدوث أى تأخير.

وفى سياق اخر، أكد محافظ سوهاج، انه جارى الإنتهاء من اعمال التطوير الشامل لمزلقان السكة الحديد بنجع القنطرة بمركز المنشاة بتكلفة مليون جنية، وتم تكليف رئيس مركز ومدينة المنشاة بالمتابعة المستمرة لاعمال التطوير، وإنشاء وتوسعة المزلقان حيث تم تقسيم الطريق إلى طريق ذهاب وطريق اياب ورفع الاسفلت القديم المتهالك وإعادة رصفه من جديد.

وأكد عبد المنعم، ان المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجي، مشيرا إلى اهمية المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والتطوير للشوارع والمزلقانات والمشروعات الخدمية بنطاق المحافظة، وفقا للجداول الزمنية الموضوعة لكل مشروع.