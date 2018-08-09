محافظة القليوبية تعلن عن إقامة أكبر مشروع لتكرير البترول بـ4.3 مليار دولار

القليوبية نيفين طه

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن إقامة أكبر مشروع لتكرير البترول بتكلفة 4.3 مليار دولار بحى شرق شبرا الخيمة.

من ناحية أخرى، عنف المحافظ، وكلاء وزارة الرى والزراعة بسبب عجزهم عن إزالة مشاتل الأرز وتقديم تقارير خاطئة، حيث قدموا تقريرا يفيد بأن المساحة المزروعة وهى 36 فدانا فى حين أن المساحة الحقيقية 2000 فدان. وأمر المحافظ بفتح تحقيق عاجل وتحويل الموضوع للنيابة العامة لتتوالى التحقيق.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة ، بحضور الدكتور أحمد عواد السكرتير العام ، ونائب مدير الأمن واللواء نبيل العادلى مدير إدارة المرور ، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.