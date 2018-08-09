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مجهولون يسرقون 87 ألف جنيه من مصنع حبوب بمشتول السوق بالشرقية

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:31 ص
مجهولون يسرقون 87 ألف جنيه من مصنع حبوب بمشتول السوق بالشرقية اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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يكثف ضباط مباحث مشتول السوق بالشرقية، جهودهم لكشف واقعة سرقة 87 ألف جنيه من مصنع حبوب، تحت التهديد، وبالعرض على نيابة مشتول السوق، قررت بمعرفة محمد عبد الرحيم، وكيل النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وسكرتارية طارق شومان، طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد هوية الجناة.
 
تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة مشتول السوق، من  " ذكي م م " عامل بمصنع حبوب، بقيام 3 أشخاص مجهولين بالسطو على المصنع،  وسرقة مبلغ مالى 87 ألف جنيه، وبسؤال صاحب المصنع اتهم " أحمد م ح"  بسرقة المبلغ المالى، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 5720 جنح مركز مشتول السوق لسنة 2018، ويكثف ضباط مباحث مشتول السوق جهودهم لضبط الجناة.
 
 

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