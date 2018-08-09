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والنيابة تقرر حبسه 4 أيام..

متهم بقتل ربة منزل بالمرج يعترف بقتلها بسبب إلحاحها على الزواج بعد حملها

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:56 م
متهم بقتل ربة منزل بالمرج يعترف بقتلها بسبب إلحاحها على الزواج بعد حملها محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قررت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول للنيابات، حبس متهم بقتل ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، على خلفية علاقة غير شرعية بينهما ومطالبتها بزواجه منها بعد حملها.

واعترف المتهم "م.ع"، أمام النيابة بأنه تخلص من المجنى عليها لكثرة مطالبتها بالزواج لأنه قاصر ولا يستطيع اتخاذ تلك الخطوة فى ذلك الوقت، وأن إلحاح المجنى عليها جعله يفكر فى التخلص منها.

وأضاف المتهم أنه تفاجأ بخبر حمل المجنى عليها منه، خاصة أن علاقتهما امتدت عدة أشهر وهى ربة منزل تقيم بصحبة نجلها وعمرها 42 عاما، وبعد حملها طالبته بالزواج خشية الفضيحة، إلا أنه أكد لها أن الوقت لا يسمح بالزواج.

وأشار المتهم إلى أنه كان يتردد كثيرا على المجنى عليها، ولم يتخيل أن تصل العلاقة فيما بينهم إلى ذلك الحد، مشيرا إلى أنه قرر التخلص منها وخنقها.

أكد مصدر أمنى، انه بشهادة الأهالى أكدوا انها لاحظوا المتهم أثناء تردده على الشقة وأشردوا عليه.

البداية كانت عندما تلقى رئيس مباحث المرج بلاغًا من ابن أكد فيه العثور على جثة والدته مخنوقة، داخل شقتها بمنطقة المرج، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة سيدة داخل غرفة النوم وحول رقبتها آثار خنق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مراهق تربطه علاقة غير شرعية بالمجنى عليها.

 


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