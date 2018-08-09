مباحث الخليفة تتحرى عن نشاط عاطل فى سرقة السيارات

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى، رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لعاطل فى سرقة سيارات المواطنين.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة من ميدان السيدة عائشة.

تعود تفاصيل القضية، أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة والقوة المرافقة بميدان السيدة عائشة، وتلاحظ له سير السيارة رقم ج هـ ر 942 ماركة تويوتا موديل 2009م بيضاء اللون عكس الطريق بشارع صلاح الدين، باستيقافها وفحص قائدها، تبين أنه "أحمد ف"، 40 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 6 قضايا أخرها 5959 لسنة 2016م السيدة زينب "مخدرات"، والمحكوم عليه فى 3 أحكام حبس جزئى "تبديد - ضرب" بإجمالى حبس شهرين و7 أيام، ولا يحمل ثمة تراخيص.

وبمناقشته عن مصدر السيارة اعترف بسرقتها من داخل موقف سيارات السيدة عائشة بأسلوب "المغافلة"، عقب قيام قائدها بتركها مفتوحة الأبواب وبداخلها مفتاح التشغيل، وأمكن التوصل للمجنى عليه، وتبين أنه "باسم مجدى" 25 سنة، سائق، باستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.