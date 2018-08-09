video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 09:50 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

للأسبوع الثانى.. البورصة تربح 5.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:18 م
للأسبوع الثانى.. البورصة تربح 5.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 5.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 885.778 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 0.6% عن الأسبوع الماضى، للأسبوع الثانى على التوالى.
 
 
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 567.638 مليار جنيه إلى 570.353 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.5%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193.598 مليار جنيه إلى 196.171 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 761.236 مليار جنيه إلى 766.524 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1273 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1229 ألف سند تقريباً
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام جلسة التعاملات

أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 9-8-2018

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة