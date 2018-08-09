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لجنة مديرية التموين بالمنيا تتابع إضافة المواليد بمركز ملوي

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:39 م
لجنة مديرية التموين بالمنيا تتابع إضافة المواليد بمركز ملوي جانب من أعمال اللجنة
المنيا- فريق المحافظات
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تابعت لجنة مديرية التموين بالمنيا، بقيادة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، أعمال إضافة المواليد على البطاقات التموينية بالمكاتب التموينية بمركز ملوي، والتي بدأت مطلع الشهر الجاري ولمدة ثلاثة شهور على مستوى الجمهورية.
 
رافق وكيل الوزارة أعضاء اللجنة، ومفتشو التموين، بالاشتراك مع بعض الجهات الأمنية، وذلك لمتابعة سير العمل في جميع المكاتب التموينية، واستقبال المواطنين الراغبين في تسجيل طلبات إضافة المواليد والوقوف على أى معوقات أو صعوبات تواجه الأهالى.
 
وجه وكيل الوزارة، القائمين بأعمال إضافة المواليد بالمكاتب التموينية، بتيسير الإجراءات على المواطنين وسرعة الإنجاز في أداء المهام الموكلة لهم، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن وإعلاء المصلحة العامة.
 
 
 
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