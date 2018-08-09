لجنة الأديرة: البابا تواضروس أمر بتفعيل قراراتنا لضبط الرهبنة

سارة علام

وجهت اللجنة المجمعية لشئون الأديرة والرهبنة الشكر للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية على تفعيل قرارات اللجنة التى اتخذتها أول أعسطس الجارى لضبط الرهبنة وهى القرارات المعروفة باسم الـ 12 قرارا لضبط الرهبنة.

وذكر بيان رسمى صادر عن اللجنة، أن الكنيسة اتخذت تلك القرارات إيمانًا منها بالحفاظ على الرهبنة القبطية التى تسلمتها من الأنبا انطونيوس أبو الرهبان والأنبا باخوميوس أب الشركة ورهبان الكنيسة الأوائل.

وتنص قرارات ضبط الرهبنة على اقتصار رحلات الأديرة على ثلاثة أيام أسبوعيًا، وإيقاف ترقيات الكهنوت بين الرهبان لثلاث سنوات وتحديد عدد رهبان كل دير، والتوقف عن قبول رهبان جدد وإمهال الرهبان شهرًا لغلق صفحات التواصل الاجتماعى.