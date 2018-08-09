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الخميس، 09 أغسطس 2018 10:59 ص
خالد صلاح
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كوريا الشمالية تدعو الولايات المتحدة إلى إعلان إنهاء الحرب الكورية

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:54 ص
كوريا الشمالية تدعو الولايات المتحدة إلى إعلان إنهاء الحرب الكورية ترامب وزعيم كوريا الشمالية
أ ش أ
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جددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، طلبها للولايات المتحدة الموافقة على إعلان إنهاء الحرب الكورية (1950-1953)، قائلة إن ذلك قد يساعد فى إحلال السلام وبناء الثقة المتبادلة.

وقالت صحيفة "رودونج سينمون" - الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم الكورى الشمالى - إن إعلان إنهاء الحرب الكورية هو "مطلبنا فى الوقت الحالي" وسيكون "العملية الأولى" نحو ضمان الأمن والسلام.

وأضافت الصحيفة أنه من غير الطبيعى استمرار عدم الثقة والعداء بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حتى الآن، فقد حان الوقت لاتخاذ إجراء نحو إعلان انتهاء الحرب.

وكان الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه- إن قد اتفق مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون على السعى لإعلان انهاء الحرب هذا العام من خلال اجتماعات ثلاثية تشمل الكوريتين والولايات المتحدة، أو اجتماعات رباعية تشمل الكوريتين والولايات المتحدة والصين.
ويبدو أن بيونج يانج ترغب فى هذا الإعلان من أجل ضمان أمن نظامها؛ بينما لا تزال الولايات المتحدة حذرة لأنها ترغب بأن ترى تقدما فى محادثات النزع النووى أولا.

ويُعتبر إعلان نهاية الحرب رمزيا وسياسيا، ولكن ينظر إليه أيضا كمقدمة لاستبدال اتفاقية الهدنة الحالية بمعاهدة السلام، إذ لا تزال الكوريتان من الناحية الفنية فى حالة حرب لأن الحرب الكورية انتهت فقط بمعاهدة الهدنة.

وأكدت الصحيفة الكورية الشمالية أن بيونج يانج لطالما دعت إلى إعلان انتهاء الحرب وسعت إلى استبدال الهدنة بمعاهدة سلام وهو ما تعتقد أنه يمكن تحقيقه عندما يتعاون الجانبان.


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