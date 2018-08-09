video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كازاخستان تستضيف القمة السنوية الخامسة لدول بحر قزوين الأحد القادم

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:49 ص
كازاخستان تستضيف القمة السنوية الخامسة لدول بحر قزوين الأحد القادم سفير كازاخستان بالقاهرة
أ ش أ
إضافة تعليق

تستضيف مدينة (أكتاو) الساحلية فى كازاخستان، يوم الأحد القادم، القمة السنوية الخامسة لدول بحر قزوين، وذلك بحضور قادة كل من كازاخستان وأذربيجان وروسيا وتركمانستان وإيران؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمى فى مجالات الطاقة والنقل والتجارة والبيئة وكيفية دعم أمن منطقة بحر قزوين.

وذكر بيان وزعته سفارة كازاخستان بالقاهرة، اليوم الخميس، أن اجتماعات مسبقة لهذه القمة سوف تعقد على مستوى وزراء الخارجية، واجتماعات أخرى لمجموعة العمل الخاصة بقمة بحر قزوين، مشيرا إلى أنه من المتوقع التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانونى لبحر قزوين، وكذلك اتفاقيات حكومية أخرى فى مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى أن القمم السابقة قد عقدت في تركمانستان عام 2002، وفي إيران عام2007، وفي أذربيجان في عام 2010، وروسيا عام 2014، منوها بأن بحر قزوين يلعب دورا هاما في اقتصاديات الدول التي تقع عليه، حيث يحتوي على أكبر حقول النفط والغاز في العالم، ويعد أحد طرق النقل الحيوية للبلدان الأوراسية بما في ذلك كازاخستان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

12 أغسطس.. انعقاد قمة دول بحر قزوين فى كازاخستان

مشاورات سياسية بين أذربيجان وكازاخستان حول وضع بحر قزوين

مقتل 2 من الصيادين الإيرانيين برصاص خفر السواحل التركمانى فى بحر قزوين

كازاخستان

سفارة كازاخستان بالقاهرة

قمة بحر قزوين

بحر قزوين

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة