كازاخستان تستضيف القمة السنوية الخامسة لدول بحر قزوين الأحد القادم

أ ش أ

تستضيف مدينة (أكتاو) الساحلية فى كازاخستان، يوم الأحد القادم، القمة السنوية الخامسة لدول بحر قزوين، وذلك بحضور قادة كل من كازاخستان وأذربيجان وروسيا وتركمانستان وإيران؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمى فى مجالات الطاقة والنقل والتجارة والبيئة وكيفية دعم أمن منطقة بحر قزوين.

وذكر بيان وزعته سفارة كازاخستان بالقاهرة، اليوم الخميس، أن اجتماعات مسبقة لهذه القمة سوف تعقد على مستوى وزراء الخارجية، واجتماعات أخرى لمجموعة العمل الخاصة بقمة بحر قزوين، مشيرا إلى أنه من المتوقع التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانونى لبحر قزوين، وكذلك اتفاقيات حكومية أخرى فى مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى أن القمم السابقة قد عقدت في تركمانستان عام 2002، وفي إيران عام2007، وفي أذربيجان في عام 2010، وروسيا عام 2014، منوها بأن بحر قزوين يلعب دورا هاما في اقتصاديات الدول التي تقع عليه، حيث يحتوي على أكبر حقول النفط والغاز في العالم، ويعد أحد طرق النقل الحيوية للبلدان الأوراسية بما في ذلك كازاخستان.