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فيديو.. كيف تشترى الأضحية المناسبة الخالية من الأمراض؟

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:31 م
فيديو.. كيف تشترى الأضحية المناسبة الخالية من الأمراض؟
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أيام قليلة وتحتفل الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك ويقبل المواطنون على شراء الأضاحى من الأسواق.
 
وكشف تجار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عن مواصفات الأضحية السليمة أن لا يكون لديها مشكلات فى الأكل أو الشرب، وأن تتحرك بشكل طبيعى وجسدها غير هزيل، الجفون مفتوحة وتميل إلى اللون الأحمر الوردى بينما ظهره مستقيم وملىء باللحم وقدميه لا يوجد بها إعوجاج، بالإضافة إلى استقامه القرون.
 
 
وعن مواصفات الماعز يجب أن تكون اجتازت الـ12 شهرا حتى تصلح لذبحها وجفونها تميل إلى الأحمر الوردى وجسدها غير هزيل، وعن أفضل أنواع الخراف هو البرقى وهو به أفضل أنواع اللحوم الضانى ودهونه غير كثيفة على العكس من الخروف البلدى.

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