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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:42 م
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فيديو.. اعتقال رجل فى إشبيلية لخلع ملابسه وإثارة الذعر بين السياح

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:20 م
فيديو.. اعتقال رجل فى إشبيلية لخلع ملابسه وإثارة الذعر بين السياح رجل يثير رعب السياح
كتبت فاطمة شوقى
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اعتقلت الشرطة المحلية، رجلا خلع سرواله وهو يعزف بجيتار فى ميدان إسبانيا بإشبيلية، مما تسبب فى إثارة الذعر بين السياح الذين كانوا يزورون النصب التذكارى.

ونشرت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، فيديو يوضح خلع الرجل لملابسه وحضور دورية من الدرجات النارية المحلية إلى المكان والقت القبض على الرجل واقتادته إلى مركز الشرطة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الرجل كان يصرخ على السياح وذهب إلى بعض الأشخاص وقام بتهدديتهم بالجيتار، وبدأ الناس يصرخون.

وأكدت الصحيفة أنه لم يحدث أى إصابات أثناء تدافع السياح من المنطقة، ويتم التحقيق مع الرجل الآن.

 


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