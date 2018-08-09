فرنسا: ماكرون سيبحث غدا مع بوتين وضع المخرج الأوكرانى المسجون بروسيا

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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون سيبحث غدا الجمعة هاتفيا مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين وضع المخرج الأوكرانى المحكوم عليه بالسجن فى روسيا أوليج سينتسوف والمضرب عن الطعام منذ ثلاثة أشهر.

وقال الاليزيه إن ماكرون سيجرى محادثة مع نظيره الروسى لبحث وضع المخرج السينمائى البالغ من العمر 42 عاما.

يشار الى أن أوليج سينتسوف متهم بارتكاب هجمات ارهابية فى القرم ، وحكم عليه فى 2015 بالسجن 20 عاما ، مما أثار انتقادات من قبل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

وبدأ سينتسوف - الذى ندد بخضوعه لمحاكمة سياسية مؤكدا براءته - إضرابا عن الطعام فى 14 مايو للمطالبة بالافراج عن كل السجناء السياسيين الأوكرانيين فى روسيا.