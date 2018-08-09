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الخميس، 09 أغسطس 2018 11:51 م
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غزل المحلة يحقق أول 3 نقاط على حساب كفر الشيخ

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:10 م
غزل المحلة يحقق أول 3 نقاط على حساب كفر الشيخ غزل المحلة وكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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حقق فريق غزل المحلة أول 3 نقاط له هذا الموسم بفوزه على كفر الشيخ 2/1 فى المباراة التى ألقيمت بينهما على استاد كفر الشيخ والذى يستضيف مباراة غزل المحلة وكفر الشيخ فى اطار مباريات الجولة الاولى للمجموعة الثالثة، والتى  تأخر انطلاقها لحوالى 48  دقيقة بسبب تعطل أحد اعمدة الإنارة بإستاد كفر الشيخ

وشهدت نهاية المباراة اعتراض عدد من لاعبى فريق كفر الشيخ ، وعدد من أعضاء الجهاز الفني، لعدم احتساب محمد خاطر حكم المبارة ركلة جزاء، ولكن تدخل شريف الخشاب المدير الفنى خرج الحكم بسلام .

وأكد اللواء السيد نصر ،محافظ كفر الشيخ، أن الفريق لاعب مباراة جيدة وسيعوض خسارته خلال المبارات المقبلة ، ونحن فى بداية الدورى، وأنه على ثقة أن الفريق سيقاتل فى كل مبارياته لتحقيق آمال الألاف من أهالى المحافظة للصعود لدورى الأضواء .

يذكر أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ وصل للاستاد متأخراً لحضوره من القاهرة عقب اجتماع برئاسة وزير التنمية المحلية ،وتابع المباراة من مقصورة الإستاد ، لمؤازرة فريق كفر الشيخ فى مباراته الاولى بدورى القسم الثانى.

 

 


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