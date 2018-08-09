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عمران خان يدعو لعلاقات قائمة على ثقة أكبر بين باكستان وأمريكا

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:24 ص
عمران خان يدعو لعلاقات قائمة على ثقة أكبر بين باكستان وأمريكا عمران خان
رويترز
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دعا رئيس الوزراء الباكستانى المنتخب عمران خان إلى علاقات قائمة على قدر أكبر من الثقة مع الولايات المتحدة وذلك بعد أن تدهورت بسبب اتهامات واشنطن لباكستان بمساعدة متمردين إسلاميين يحاربون فى أفغانستان، وهو أمر تنفيه إسلام اباد.

ومن المقرر أن يؤدى خان اليمين لتولي رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل بعد فوزه فى انتخابات أجريت يوم 25 يوليو. واجتمع خان مع القائم بأعمال السفير الأمريكى فى باكستان جون إف. هوفر أمس الأربعاء وقال إن تقلب حال العلاقات بين البلدين أدى إلى "نقص الثقة".

 

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