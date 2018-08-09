طارق عامر يشكر محافظ جنوب سيناء بختام مؤتمر البنوك المركزية الأفريقية

جنوب سيناء فايزة مرسال

قدم طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، الشكر للواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، ورئيس مدينة شرم الشيخ، والجهاز التنفيذي، لحسن التنظيم والإستضافه خلال مدة 5 أيام هى مدة المؤتمر بمدينة شرم الشيخ، مما ساهم بظهور مصر بمظهر مشرف أمام الضيوف الأفارقة وممثلى المنظمات الدولية.

كما قدم الوفود المشاركة فى المؤتمر الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذى لحسن الاستضافة، والنظام والجمال الذى رأوه بشرم الشيخ، خلال مدة إقامتهم بالمدينة، معبرين عن سعادتهم البالغة لزيارة شرم الشيخ تلك المدينة الساحرة، وإحساسهم بالأمن والأمان خلال فترة المؤتمر.

وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ورئيس جمعية البنوك المركزية الأفريقية، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحافظى البنوك المركزية الأفريقيه فى ختام مؤتمر البنوك المركزية الأفريقية الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 5 الى 10 أغسطس الجاري.