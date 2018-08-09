طارق عامر يؤكد استعداد مصر لنقل خبراتها فى الإصلاح الاقتصادى للدول الإفريقية

شرم الشيخ - أحمد يعقوب

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، ردا على أسئلة "اليوم السابع"، إن مصر مستعدة لنقل خبراتها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى لدول القارة الأفريقية، حيث أن البرنامج يعد محل إشادة من المؤسسات الدولية مؤكدا أن اللجان الفنية المشتركة فى البنوك المركزية الإفريقية تتبادل الخبرات مع الدول فى القارة السمراء فى العديد من المجالات المالية والنقدية والاقتصادية.

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، أن فكرة إنشاء بنك مركزى أفريقى وعملة مشتركة على جدول أعمال جمعية البنوك المركزية الإفريقية خلال الفترة القادمة، متوقعا أن تتم تلك الخطوة فى عام 2043.

واستضاف البنك المركزى المصرى، وللمرة الأولى فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ويأتى عقد الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.