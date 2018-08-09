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طارق عامر: مهمة البنوك المركزية الإفريقية الحفاظ على الاستقرار النقدى بالقارة

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:00 م
طارق عامر: مهمة البنوك المركزية الإفريقية الحفاظ على الاستقرار النقدى بالقارة جانب من أعمال المؤتمر
شرم الشيخ - أحمد يعقوب
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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أن مهمة البنوك المركزية الإفريقية هى الحفاظ على الاستقرار النقدى فى القارة، مؤكدا أن مجلس محافظى البنوك المركزية الإفريقية ناقش على مدار أعمال المؤتمر التعامل مع التدفقات النقدية غير المشروعة ودفع التنسيق والعمل المشترك بين البنوك المركزية الإفريقية.
 
وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته فى ختام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، إن التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى تتطلب صياغة سيناريوهات للتعامل معها بما يعود بالنفع على الشعوب الإفريقية.
 
ويستضيف البنك المركزى المصرى، وللمرة الأولى فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
 
 يأتى عقد الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.
 
 
 
 

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البنك المركزى

البنوك المركزية الإفريقية




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