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الخميس، 09 أغسطس 2018 04:42 م
خالد صلاح
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ضبط 800 علبة سجائر مجهولة المصدر فى حمله تموينية بدمياط

الخميس، 09 أغسطس 2018 04:42 م
ضبط 800 علبة سجائر مجهولة المصدر فى حمله تموينية بدمياط سجائر مجهولة المصدر
دمياط معتز الشربينى
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تمكن رجال مباحث التموين بدمياط من ضبط 800 علبة سجاير مجهولة المصدر بقرية السنانية قسم ثان بدمياط .

 

كانت حملة تموينية مكبرة قادها المقدم عماد الدين معوض رئيس مباحث التموين بدمياط وضمت مفتشى التموين السيد عبيد وضياء قنديل قد تمكنت من ضبط كلا من محمود ع، ومحمد ج بالسنانية قسم ثان دمياط وبحوزتهما حوالى 800 علبة سجاير مجهولة المصدر.

 

أمرالعميد حسام الباز مدير إدارة رة البحث الجنائى بدمياط بتحرير محاضر للمتهمين وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 6934جنح، 6935جنح قسم ثانى دمياط تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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