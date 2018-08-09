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ضبط 63 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 46750 جنيها خلال حملة مرورية بالغربية

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:41 ص
ضبط 63 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 46750 جنيها خلال حملة مرورية بالغربية حمله مروريه-ارشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.
 
أسفرت الحملة عن ضبط 63 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 186 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى  469  مخالفة فورية مقابل تحصيل 46750 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

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