ضبط 40 طن أعلاف حيوانية ومصنع حلوى بدون ترخيص بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بداخله 40 طن أعلاف حيوانية، وحلوى منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط عبدالحميد ع ال ع ال 42 سنة صاحب مصنع لتعبئيه وإنتاج الأعلاف الحيوانية ( بدون ترخيص ) بالطريق الدولى المحلة كفر الشيخ – مركز المحلة مقيم بقريه نمرة البصل دائرة المركز لقيامه باستخدام مواد غير مصرح بها وتم ضبط 40 طن قشر فول صويا والذرة صفراء وأعلاف خلطة حمام و2000 جوال فارغ فى المحضر 46231 جنح مركز المحلة.

كما تم ضبط هبه الله ال ع ال 37سنة صاحبة محل زيوت سيارات بقرية الجابريه مركز المحلة بحوزتها 100 لتر بنزين مدعم فى المحضر رقم 46228 جنح مركز المحلة، وضبط محمد م ت م 30سنة صاحب مصنع حلوى بدون ترخيص بمساكن الجلاء ثان طنطا بحوزته 4800 عبوة حلوى و2300 عبوة فارغه واستيكرات فى المحضر 1120 جنح أمن دولة طوارئ ثان طنطا.

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط محمد م ع 40سنة صاحب سوبر ماركت بقرية الناصريه مركز سمنود مقيم بقرية كفر الثعبانيه مركز المحلة وبحوزته 409 عبوة مواد غذائيه غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 20677 جنح مركز سمنود.

وضبط احمد ع إ ال 32 سنة صاحب محل بقاله بقرية دمشيت مركز طنطا وبحوزته 275 عبوة مواد غذائيه متنوعه منتهيه الصلاحيه فى المحضر رقم 780 جنح امن دولة طوارئ مركز طنطا، وضبط أ ع ال صاحب مخبز بشارع سمير عبدالرحمن ثان طنطا لقيامه بالتصرف فى 38 جوال دقيق بلدى من الحصه المنصرفه للمخبز فى المحضر رقم 38 احوال الادارة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.