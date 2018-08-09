ضبط قضية سرقة لـ42 بائعا متجولا فى حملة الداخلية على خطوط مترو الأنفاق

كتب محمود عبد الراضى_دينا الحسينى

قاد قطاع الأمن العام حملات أمنية وانضباطية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية استهدفت كافة محطات مترو الأنفاق.

وبالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن القاهرة، الجيزة، القليوبية والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تم تنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على كافة محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط قضية سرقة- 42 بائعا متجولا- 3 عبور مشاة من مكان غير مخصص- 13 مخالفة ركوب بعربة السيدات- 38 مخالفة "تدخين، راكب بدون تذكرة"- 1 تسولا.

وتم تحصيل 122 غرامة فورية " تدخين، نظافة، راكب بدون تذكرة " وتنفيذ 114 إزالة " إشغالات، إعلانات، وصلات كهربائية وتنفيذ 48 حكما قضائيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.