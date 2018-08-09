ضبط عاطل بحوزته 112 تذكرة هيروين فى المنيا

كتب فريق المحافظات

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا من ضبط عاطل متهم بالاتجار فى الهروين بحوزته 112 تذكرة هيروين.

وتبين أن المتهم "محمد.ر.م" 28 سنة عاطل سبق اتهامه فى 6 قضايا "مخدرات - تحرش - ضرب" مقيم دائرة القسم، وبحوزته 112 تذكرة هيروين تزن 60 جراما و1070 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى حصلية البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وبالعرض على اللواء مجدى عامر مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهم والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.