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ضبط تجار عملة بكفر الشيخ حجم تعاملاتهم مليون جنيه و330 ألف ريال

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:39 م
ضبط تجار عملة بكفر الشيخ حجم تعاملاتهم مليون جنيه و330 ألف ريال المتهمان بعد القبض عليهما
كتب محمود عبد الراضى -دينا الحسينى
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بكفر الشيخ، لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

جاء القبض على المتهمين بعدما أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام حسن.م.م 44 سنة عامل وعاطف.ح.ع سن تاجر أقمشة، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، بممارسة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء حيث يقوم المتهم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من العائدين من الخارج وتسليمها للأول الذى يقوم بإستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت مليون جنيه مصرى، ومائة ألف ريال سعودى، و120 ألف ريال عمانى.

وفى ذات السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كل من محمد.ع.م 23 سنة ولطفى. ن.ع 67 سنة تاجر حدايد وبويات، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، حيث يقوم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من خلال العائدين من الخارج، وتسليمها للأول الذى يقوم بإستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

بإستدعاء المتحرى عنه الأول ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى تبين بأن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى قد بلغت  مائتان وثلاثون ألف ريال سعودى ، خمسة آلاف درهم إماراتى ، ثلاثمائة وثلاثون دينار كويتى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.

 


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