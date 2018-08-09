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ضبط المتهم بسرقة 87 ألف جنيه من مصنع حبوب بمشتول السوق بالشرقية

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:28 م
ضبط المتهم بسرقة 87 ألف جنيه من مصنع حبوب بمشتول السوق بالشرقية اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقى ضباط مباحث مشتول السوق بالشرقية، اليوم الخميس، القبض على المتهم فى واقعة سرقة 87 ألف جنيه من مصنع حبوب، وتمت إحالته للنيابة العامة، للتحقيق معه، بمعرفة محمد عبد الرحيم، وكيل نيابة مشتول السوق، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، وسكرتارية طارق شومان، طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد هوية الجناة.

 

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة مشتول السوق، من "ذكى م م" عامل بمصنع حبوب، بقيام بعض الأشخاص بسرقة مبلغ مالى 87 ألف جنيه، وبسؤال صاحب المصنع، اتهم "أحمد م ح" بسرقة المبلغ المالي، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 5720 جنح مركز مشتول السوق لسنة 2018، وقام ضباط مباحث مشتول السوق، بضبط المشكو فى حقه وتم عرضه على النيابة العامة.

 


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