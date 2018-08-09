صور.. معهد الفلك يوضح أسباب ظهور "برق الأشباح" بسماء التشيك

كتب محمد محسوب

قالت الدكتورة سمية سعد أستاذ الفلك، إن ما شهدته دولة التشيك من ظاهرة أطلق عليها "برق الأشباح" مؤخرا، وقع نتيجة تأثير حدوث البرق عند خطوط العرض المرتفعة.

وأضافت "سعد" لـ"اليوم السابع"، أن البرق شكل تكوينات غريبة نتيجة لأن الشحنات بدلا من أن تتجه للأرض اتجهت ناحية الفضاء، وظهرت "صفة الأشباح" نتيجة ظهور البرق بالأشكال الغريبة آلتي تبدو عليها.

وأشارت، إلى أن ظاهرة البرق تحدث نتيجة اصطدام سحابتين إحداهما تحمل الشحنة السالبة، والأخرى تحمل الشحنة الموجبة، وقد يحدث نتيجة تفريغ كهربي من سحابة إلى أخرى، أو بين أجزاء السحاب الواحدة، أو من سحابة إلى الأرض، موضحة أن البرق والرعد يحدثان فى نفس اللحظة، لكن يسبق البرق الرعد، لأن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت.

وأوضحت: قد يصل ارتفاع ومضات البرق الي 95 كم إلى داخل الغلاف الجوى، وتأخذ الومضات شكل قنديل البحر مكونه هاله من اللون الأحمر، وهو لون النيتروجبن المتأين، وتحدث الظاهرة لوقت قصير جدا، ولجزء من الثانية، وهي متكررة، ولكن يصعب عادة تصويرها في كل مرة.