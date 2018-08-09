video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مستشفى المعمورة للطب النفسى تحتفل بـ50 عامًا على إنشائها

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:55 م
صور.. مستشفى المعمورة للطب النفسى تحتفل بـ50 عامًا على إنشائها
الإسكندرية – هناء أبو العز
إضافة تعليق
احتفلت مستشفى المعمورة للطب النفسى، بمرور 50 عامًا على إنشاءها، وتقديم خدماتها للإسكندرية والمحافظات المجاورة لها، اليوم بتكريم عدد من أساتذة الطب النفسى فى مختلف محافظات مصر، على رأسهم مستشار الرئاسة للصحة النفسية الدكتور أحمد عكاشة، حيث يقام المؤتمر برعاية الأمانة العامة للطب النفسى برئاسة االدكتورة منن عبد المقصود .
 
من جانبه قال الدكتور محمد زهدى مدير مستشفى المعمورة فى تصريحات خاصة، إن الرغبة فى الاحتفال بإنشاء المستشفى، جاء بشكل مختلف ليكون يوم علمى لمدة يوم واحد بحضور كل العاملين فى الطب النفسى من أطباء و ممرضين وإخصائيين اجتماعيين ونفسيين، بهدف الاحتفال والاستفادة من اجل تطوير الخدمة المقدمة للمرضى.
 
كما تم تكريم أساتذة الطب النفسى فى مصر، بهذه الاحتفالية على رأسهم الدكتور أحمد عكاشة مستشار الرئاسة للصحة النفسية، ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسى، والدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، و الدكتورة منى عبد المقصود، أمين عام الصحة النفسية فى مصر، بحضور أساتذة الطب النفسى فى اسكندرية وعين شمس.
 
وأشار زهدى، إلى أن اليوم يشمل محاضرة للدكتور أحمد عكاشة عن الطب النفسى فى مصر، ثم محاضرات عن الإدمان، والاضطراب النفسى.
 

 


 


 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة الإسكندرية يبحث سبل توطيد التعاون مع جامعة نيوجيرسى للتكنولوجيا

اخبارالمحافظات

اخبار مصر

مستشفى المعموره

احمد عكاشه

الطب النفسى

جامعه عين شمس




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة