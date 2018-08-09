صور.. مستشفى المعمورة للطب النفسى تحتفل بـ50 عامًا على إنشائها

الإسكندرية – هناء أبو العز

احتفلت مستشفى المعمورة للطب النفسى، بمرور 50 عامًا على إنشاءها، وتقديم خدماتها للإسكندرية والمحافظات المجاورة لها، اليوم بتكريم عدد من أساتذة الطب النفسى فى مختلف محافظات مصر، على رأسهم مستشار الرئاسة للصحة النفسية الدكتور أحمد عكاشة، حيث يقام المؤتمر برعاية الأمانة العامة للطب النفسى برئاسة االدكتورة منن عبد المقصود .

من جانبه قال الدكتور محمد زهدى مدير مستشفى المعمورة فى تصريحات خاصة، إن الرغبة فى الاحتفال بإنشاء المستشفى، جاء بشكل مختلف ليكون يوم علمى لمدة يوم واحد بحضور كل العاملين فى الطب النفسى من أطباء و ممرضين وإخصائيين اجتماعيين ونفسيين، بهدف الاحتفال والاستفادة من اجل تطوير الخدمة المقدمة للمرضى.

كما تم تكريم أساتذة الطب النفسى فى مصر، بهذه الاحتفالية على رأسهم الدكتور أحمد عكاشة مستشار الرئاسة للصحة النفسية، ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسى، والدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، و الدكتورة منى عبد المقصود، أمين عام الصحة النفسية فى مصر، بحضور أساتذة الطب النفسى فى اسكندرية وعين شمس.

وأشار زهدى، إلى أن اليوم يشمل محاضرة للدكتور أحمد عكاشة عن الطب النفسى فى مصر، ثم محاضرات عن الإدمان، والاضطراب النفسى.