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الخميس، 09 أغسطس 2018 02:23 ص
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صور.. محافظ كفر الشيخ يدعم فريق المحافظة استعدادا لملاقاة "غزل المحلة"

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:06 ص
صور.. محافظ كفر الشيخ يدعم فريق المحافظة استعدادا لملاقاة "غزل المحلة" تدريبات فريق كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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استعد فريق كفر الشيخ للقاء فريق غزل المحلة فى المباراة المرتقبة، مساء اليوم الخميس، فى الساعة السابعة مساء، على استاد كفر الشيخ، ضمن منافسات المجموعة الثالثة "بحرى والإسكندرية" بالدورى الممتاز "ب"، بقيادة كابتن شريف الخشاب المدير الفنى للفريق.

وأكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أنه يراهن على أن اللاعبين قادرون على الصعود لدورى الأضواء، وكانوا قريبين من ذلك العام الماضى ولكن الظروف حالت دون تحقيق أمال الآلاف من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أنه مستمر فى دعمه للفريق حتى تحقيق أحلام الشارع الكفراوى بالصعود إلى دورى الأضواء والشهرة، متمنياً لهم دوام التوفيق والفوز فى المباريات المقبلة، مؤكداً أن المحافظة تعيش أزهى عصور الرياضة، والاهتمام بالأندية الرياضية، وإقامة العديد من الملاعب المختلفة ومراكز الشباب بالقرى، لتحفيز الشباب لممارسة الرياضة وتحسين القوة البدنية للشباب، واستغلال طاقاتهم فى المجتمع.

وقال المهندس أشرف أبو حليمة، رئيس مجلس إدارة نادى كفر الشيخ ، لـ " اليوم السابع "، إن لاعبى الفريق وأعضاء مجلس الإدارة يلقون دعم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، مشيراً إلى أن اللاعبون مصممون على بذل كل طاقتهم للصعود لدورى الأضواء .

تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ

 

جانب من تدريبات نادي كفر الشيخ
جانب من تدريبات نادي كفر الشيخ

 

جانب من تدريبات حراس المرمى
جانب من تدريبات حراس المرمى

 

تدريبات جادة لفريق كفر الشيخ
تدريبات جادة لفريق كفر الشيخ

 

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

 

جانب من تدريبات الفريق
جانب من تدريبات الفريق

 

فريق كفر الشيخ وتدعيم المحافظ لهم
فريق كفر الشيخ وتدعيم المحافظ لهم

 


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