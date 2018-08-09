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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:56 م
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صور.. محافظ الإسكندرية يكرم ممثلى الدول المشاركة بـ"دراسة الأنشطة البحرية العربية"

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:49 م
صور.. محافظ الإسكندرية يكرم ممثلى الدول المشاركة بـ"دراسة الأنشطة البحرية العربية" خلال اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير
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كرم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ممثلى الدول الـ7 المشاركة فى دراسة الأنشطة العربية التخصصية البحرية التانية، وأكد على أهمية تقديم حزمة متنوعة من الأنشطة الرياضية للشباب وإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة مختلف الألعاب الرياضية من خلال إنشاء ملاعب متنوعة فى نطاق المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لخدمة شباب الإسكندرية بالكامل، كما أكد على  أن فرق الكشافة تؤثر بشكل كبير فى تشكيل شخصية الفرد بحيث تجعله شخص متعاون وفعال ومعتمد على ذاته.
 
جاء ذلك خلال ختام دراسة الأنشطة العربية التخصصية البحرية الثانية بمركز الفريق محمد أنور عبد اللطيف الكشفى البحرى المركزى بالميناء الشرقية، والتى تنظمها الكشافة البحرية المصرىة بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية والاتحاد العام للكشافة و المرشدات، وذلك بمشاركة 7 دول وهي ( السعودية و اليمن و السودان و سلطنة عمان والأردن و الكويت و مصر) بإجمالي عدد 51 مشارك من السبع دول .
 
هذا وقد هنأ المحافظ جميع المشاركين في دراسة الأنشطة البحرية  مؤكدا على ضرورة إعلاء قيمة الرياضات المختلفة  وإبراز أهميتها للشباب، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم المعنوى والمادى للأنشطة الرياضية.
 
وقد تفقد سلطان مركز الكشافة وأول حمام سباحة مغطى في الإسكندرية تم انشاؤه عام 1956 و المراكب وجراج المعدات البحرية بالمركز، ذلك بحضور والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، و محمد سعيد رئيس الكشافة البحرية، وإيمان عبد الجابر ممثل وزارة الشباب و الرياضة ومدير عام الهيئات الشبابية بالوزارة ، و خالد عيسوى رئيس الاتحاد العام للكشافة المصرية .
 
من الجدير بالذكر أن الدراسة التخصصية البحرية تختص بمجالات التجديف والشراع و الماتور، والسباحة ، والإنقاذ والغوص، كما أن المشاركين من جميع محافظات الجمهورية بجانب الوفود العربية.
 
لقاء الكشافة البحرية
لقاء الكشافة البحرية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

تكريم الكشافة البحرية
تكريم الكشافة البحرية

 


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