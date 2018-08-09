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صور.. سحل وضرب خلال تفريق شرطة الأرجنتين احتجاجات ضد قانون تجريم الإجهاض

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:22 ص
صور.. سحل وضرب خلال تفريق شرطة الأرجنتين احتجاجات ضد قانون تجريم الإجهاض احتجاجات فى الأرجنتين
كتب محمد جمال - تصوير وكالات
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شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، اليوم الخميس اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على قانون أقره البرلمان الأرجنتينى بتجريم عمليات الإجهاض.

وشهدت الاحتجاجت سحل وضرب الشرطة الأرجنتينة للمتظاهرين لتفرقة الاحتجاجات.

يذكر أن، تظاهر مئات الفتيات فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، للمطالبة بشرعية الإجهاض التى تجرمه قوانين الدولة فى البرازيل.

اشتباكات عنيفة فى الأرجنتين
اشتباكات عنيفة فى الأرجنتين

 

إضرام النيران
إضرام النيران

 

اعتقال عدد من المحتجين
اعتقال عدد من المحتجين

 

الشرطة الأرجنتينية تسحل أحد المتظاهرين
الشرطة الأرجنتينية تسحل أحد المتظاهرين

 

جانب من الاحتجاجات العنيفة
جانب من الاحتجاجات العنيفة

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

سحل المتظاهرين
سحل المتظاهرين

 


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أخبار العالم اليوم

الإجهاض

قانون تجريم الإجهاض




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