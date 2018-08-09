صور.. سحل وضرب خلال تفريق شرطة الأرجنتين احتجاجات ضد قانون تجريم الإجهاض

كتب محمد جمال - تصوير وكالات

شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، اليوم الخميس اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على قانون أقره البرلمان الأرجنتينى بتجريم عمليات الإجهاض.

وشهدت الاحتجاجت سحل وضرب الشرطة الأرجنتينة للمتظاهرين لتفرقة الاحتجاجات.

يذكر أن، تظاهر مئات الفتيات فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، للمطالبة بشرعية الإجهاض التى تجرمه قوانين الدولة فى البرازيل.



اشتباكات عنيفة فى الأرجنتين



إضرام النيران



اعتقال عدد من المحتجين



الشرطة الأرجنتينية تسحل أحد المتظاهرين



جانب من الاحتجاجات العنيفة



جانب من الاشتباكات