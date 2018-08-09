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صور.. رحلة إنقاذ وزارة الثقافة تمثال الخديوى إسماعيل × 48 ساعة

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:47 م
صور.. رحلة إنقاذ وزارة الثقافة تمثال الخديوى إسماعيل × 48 ساعة تمثال الخديوي إسماعيل القديم
كتبت بسنت جميل
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نجحت وزارة الثقافة فى زمن قياسى خلال 48 ساعة فقط من استعادة الشكل الأصلى لتمثال الخديوى إسماعيل بمحافظة الإسماعيلية، والذى كان قد أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعى بعد التشويه الذى أصابه،  ففى استجابة سريعة شكلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لجنة تضم عدد من الخبراء والمتخصصين من قطاعى الفنون التشكيلية والجهاز القومى للتنسيق الحضارى لمعاينة التمثال وإعادة رونقه بالأساليب العلمية الصحيحة.

 

وشددت وزير الثقافة على ضرورة التزام كافة الجهات بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يلزم جميع الأجهزة والجهات المحلية بمراجعة وزارة الثقافة فى أعمال تجميل الميادين، وذلك حفاظاً الذوق العام من خلال العمل عبر المؤسسات الرسمية المتخصصة فى وضع تصورات لتطوير الميادين والحدائق من الناحية الجمالية والحضارية وهى قطاع الفنون التشكيلية والجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

 

يذكر أن اللجنة ضمت كل من عمرو عبد اللطيف مدير عام الترميم بقطاع الفنون التشكيلية والمهندس رامى صبرى مدير عام المشروعات النموذجية بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى وبمساعدة أخصائيين الترميم ياسر عاطف وضاحى عارف وشادى محمد أحمد.


 

 


 

 


 

 


 

 


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تمثال الخديوي اسماعيل

الخديوي اسماعيل

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