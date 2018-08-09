صور.. جوتيريس يشارك فى وقفة لإحياء الذكرى الـ73 للهجوم النووى على نجازاكى

كتب محمد جمال - تصوير وكالات

شارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الخميس فى وقفة لإحياء ذكرى سقوط القنبلة النووية على مدينة ناجازاكى اليابانية بمشاركة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ73 للهجوم، لتكون تلك هى المرة الأولى التى يحضر فيها أمين عام الأمم المتحدة الحفل.

والتقى جوتيريس أمس الأربعاء بالناجين من القصف النووى، وتابعت الشبكة أن جوتيريس استمع إلى كلمات ممثلى رابطات الناجين وتعهد أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

يشار إلى أن مدينة "هيروشيما" أحيت الذكرى الـ73 للقصف أول من أمس الاثنين بحضور حوالى 50 ألف شخص من بينهم ممثلون من 85 دولة. وتفصل ثلاثة أيام فقط بين الهجومين اللذين شنتهما الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية الحرب العالمية الثانية واستهدف الأول مدينة هيروشيما وقتل 140 ألف شخص فيما استهدف الثانى مدينة ناجازاكى ليقتل 74 ألف شخص.



الأمين العام للأمم المتحدة



أنطونيو جوتيريس



جانب من الوقفة



جوتيريس يحيى ذكرى نجازاكى