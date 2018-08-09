صور.. القبض على لصوص مهمات السكة الحديد فى حملة أمنية بالمحافظات

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة صور الجرائم وكذا المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.

وأسفرت الجهود خلال الــ24 ساعة الماضية عن ضبط ج.ف.ع 35 سنة، صاحب مخزن خردة، لقيامه بالتعامل فى المهمات المصلحية المسروقة من هيئة السكة الحديد بداخل المخزن الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، وعثر بداخل المخزن على كمية من الأسلاك النحاسية الخاصة بالسكة الحديد وزنت 5 كيلو جرام ، و15مسمار خشابى.





كما تم ضبط كلاً من س.ك.ا، تاجر خردة ، و"ح.ع.م" حال قيامهما بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن 4 قطع حديدية بطول حوالى 2.5 متر " خاصة بالقضبان " – كمية من الكابلات الكهربائية بطارية سيارة – 2 موتور مياه – أمبوبة لحام وزنت جميعها 150 كيلو جرام ، وذلك حال تواجدهما بالقرب من شريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة مُستقلين دراجة بخارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية .





كما تم ضبط كلاً من ا.إ.ع، 53 سنة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتين " تبديد " بالحبس سنة و3 شهور، و"أ .ع.ز" 40 سنة، سبق اتهامه فى قضية " سرقة مهمات مصلحية 8 طن حديد وألومنيوم "، لقيامهما بإخفاء مهمات مصلحية داخل مخازن خاصة بهما بمحال إقامتهما بدائرة قسم شرطة الزقازيق، وبتفتيش مسكن ومخزن المذكوران تم ضبط 3 برواز ألوميتال خاصين بنوافذ قطارات هيئة السكة الحديد - 13 قفيز حديد " بندرول " خاصة بربط قضبان السكة الحديد.

كما تم ضبط " ح.ق.م " 18 سنة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية " سرقة " بالحبس سنة، وبحوزته "2 قاعدة تثبيت حديدية خاصة بتثبيت القضبان بالفلنكات"، أثناء تواجده بالقرب من شريط السكة الحديد بمنطقة ضواحى الجيزة ، وعثر بحوزته على سلاح أبيض "نصل حاد " .

كما تم ضبط "م.أ.ع" 27 سنة ، تاجر خردة، وبحوزته فلنكة خشب وكذا فلنكة حديد، وضبط "م.ف.م" 32 سنة، حال قيامه بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن قطعة حديدية بطول حوالى 80 سم، تستخدم فى تثبيت قضيب السكة الحديد بالفلنكات وزنت 40 كيلو جرام "ناتج تجديدات"، وذلك من داخل حوش محطة إيتاى البارود بالبحيرة.

و كذا ضبط المدعو "خ.م.ص"، 23 سنة، أثناء تواجده بمحطة فيصل لمترو الأنفاق، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن 5 سنوات، ضبط "س.م.س" 20 سنة حال قيامها بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن 10 قطع فرامل خاصة بقطارات هيئة السكة الحديد وزنت حوالى 100 كيلو جرام من حوش محطة سكك حديد كوبرى الليمون.

وضبط كلاً من "م.ح.م" 64 سنة محكوم عليه هارب فى قضية " سلاح " بالحبس 6 شهور، و"م.ط.ع" 39 سنة حال قيام الأول ببيع للثانى مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد، و"ع.ع.ع" 27 سنة حال قيامه بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن 8 قطع حديدية و4 نوافذ ألوميتال من داخل ورش سكك حديد أبى غاطس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.