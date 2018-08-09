صور..إسبانيا توافق على إستقبال 87 مهاجر بعد إنقاذهم على حدود ليبيا

كتب حازم عادل تصوير وكالات

استقبلت إسبانيا، اليوم الخميس، سفينة تابعة للمنظمة الإسبانية غير الحكومية "أوبن آرمس" بميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا، وعلى متنها 87 مهاجرا غير شرعى من ضمنهم 12 قاصرا تم إنقاذهم الأسبوع الماضى بالبحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية.

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية إن هؤلاء المهاجرين السريين الذين يوجدون على متن السفينة سيتم التكفل بهم حسب مضامين بروتوكول الاستقبال الذى تم اعتماده لحالات وصول القوارب التقليدية التي تقل مهاجرين غير شرعين إلى السواحل الإسبانية مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم إلى مركز الاستقبال المؤقت الذى تم إحداثه مؤخرا بمنطقة ميناء الجزيرة الخضراء .

وكانت السلطات الإيطالية قد رفضت الخميس الماضى السماح لسفينة أوبن آرمس بالوقوف فى أحد موانئ البلاد وعلى متنها المهاجرين السريين الـ 87 الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا لتطلب المنظمة غير الحكومية "أوبن آرمس" المساعدة من الحكومة الإسبانية، التى استجابت لهذا الطلب وسمحت للسفينة بالدخول عبر ميناء الجزيرة الخضراء.