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الخميس، 09 أغسطس 2018 02:06 م
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صور..إسبانيا توافق على إستقبال 87 مهاجر بعد إنقاذهم على حدود ليبيا

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:55 م
صور..إسبانيا توافق على إستقبال 87 مهاجر بعد إنقاذهم على حدود ليبيا المهاجرين فور وصولهم لإسبانيا
كتب حازم عادل تصوير وكالات
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استقبلت إسبانيا، اليوم الخميس، سفينة تابعة للمنظمة الإسبانية غير الحكومية "أوبن آرمس" بميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا، وعلى متنها 87 مهاجرا غير شرعى من ضمنهم 12 قاصرا تم إنقاذهم الأسبوع الماضى بالبحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية. 
 
وقالت وسائل الإعلام الإسبانية إن هؤلاء المهاجرين السريين الذين يوجدون على متن السفينة سيتم التكفل بهم حسب مضامين بروتوكول الاستقبال الذى تم اعتماده لحالات وصول القوارب التقليدية التي تقل مهاجرين غير شرعين إلى السواحل الإسبانية مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم إلى مركز الاستقبال المؤقت الذى تم إحداثه مؤخرا بمنطقة ميناء الجزيرة الخضراء .
 
وكانت السلطات الإيطالية قد رفضت الخميس الماضى السماح لسفينة أوبن آرمس بالوقوف فى أحد موانئ البلاد وعلى متنها المهاجرين السريين الـ 87 الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا لتطلب المنظمة غير الحكومية "أوبن آرمس" المساعدة من الحكومة الإسبانية، التى استجابت لهذا الطلب وسمحت للسفينة بالدخول عبر ميناء الجزيرة الخضراء.
المهاجرين يرفعون اللافتات فور استقبالهم فى اسبانيا
المهاجرين يرفعون اللافتات فور استقبالهم فى اسبانيا

استقبال المهاجرين فى جنوب اسبانيا
استقبال المهاجرين فى جنوب اسبانيا

السلطات الاسبانية تستقبل المهاجرين غير الشرعيين
السلطات الاسبانية تستقبل المهاجرين غير الشرعيين

فرحة المهاجرين فور موافقة اسبانيا على استقبالهم
فرحة المهاجرين فور موافقة اسبانيا على استقبالهم

السفينة التابعة للمنظمة الإسبانية غير الحكومية "أوبن آرمس" بعد انقاذ المهاجرين
السفينة التابعة للمنظمة الإسبانية غير الحكومية "أوبن آرمس" بعد انقاذ المهاجرين

السفينة أوبن آرمس اثناء توجهها لميناء الجزيرة الخضراء بجنوب اسبانيا
السفينة أوبن آرمس اثناء توجهها لميناء الجزيرة الخضراء بجنوب اسبانيا

السفينة أوبن آرمس فى عرض البحر المتوسط
السفينة أوبن آرمس فى عرض البحر المتوسط

السفينة أوبن آرمس تقل المهاجرين لاسبانيا
السفينة أوبن آرمس تقل المهاجرين لاسبانيا

المهاجرين قبل موافقة اسبانيا على استقبالهم
المهاجرين قبل موافقة اسبانيا على استقبالهم

المهاجرين يستعدون لدخول اسبانيا
المهاجرين يستعدون لدخول اسبانيا

المهاجرين فى عرض البحر المتوسط
المهاجرين فى عرض البحر المتوسط

المهاجرين حائرون قبل موافقة اسبانيا على استقبالهم
المهاجرين حائرون قبل موافقة اسبانيا على استقبالهم

إسبانيا توافق على إستقبال 87 مهاجر غير شرعى
إسبانيا توافق على إستقبال 87 مهاجر غير شرعى

المهاجرين ينتظرون تحديد مصيرهم
المهاجرين ينتظرون تحديد مصيرهم

حيرة المهاجرين
حيرة المهاجرين

السفينة أوبن آرمس تقل المهاجرين متوجهه لإسبانيا
السفينة أوبن آرمس تقل المهاجرين متوجهه لإسبانيا

المهاجرين عقب انقاذهم على الحدود الليبية
المهاجرين عقب انقاذهم على الحدود الليبية

المهاجرين يشكرون اسبانيا عن طريق رفع اللافتات
المهاجرين يشكرون اسبانيا عن طريق رفع اللافتات

احد المهاجرين
احد المهاجرين

قوات الانقاذ تحتفى بانقاذ المهاجرين
قوات الانقاذ تحتفى بانقاذ المهاجرين

المهاجرين فور وصولهم لميناء الجزيرة الخضراء
المهاجرين فور وصولهم لميناء الجزيرة الخضراء

حافلة تقل المهاجرين بعد استقبالهم فى اسبانيا
حافلة تقل المهاجرين بعد استقبالهم فى اسبانيا

 


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الهجرة غير الشرعية

اسبانيا

ايطاليا

ميناء الجزيرة الخضراء




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