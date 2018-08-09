صور..إسبانيا توافق على إستقبال 87 مهاجر بعد إنقاذهم على حدود ليبيا

استقبلت إسبانيا، اليوم الخميس، سفينة تابعة للمنظمة الإسبانية غير الحكومية "أوبن آرمس" بميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا، وعلى متنها 87 مهاجرا غير شرعى من ضمنهم 12 قاصرا تم إنقاذهم الأسبوع الماضى بالبحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية.
وقالت وسائل الإعلام الإسبانية إن هؤلاء المهاجرين السريين الذين يوجدون على متن السفينة سيتم التكفل بهم حسب مضامين بروتوكول الاستقبال الذى تم اعتماده لحالات وصول القوارب التقليدية التي تقل مهاجرين غير شرعين إلى السواحل الإسبانية مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم إلى مركز الاستقبال المؤقت الذى تم إحداثه مؤخرا بمنطقة ميناء الجزيرة الخضراء .
وكانت السلطات الإيطالية قد رفضت الخميس الماضى السماح لسفينة أوبن آرمس بالوقوف فى أحد موانئ البلاد وعلى متنها المهاجرين السريين الـ 87 الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا لتطلب المنظمة غير الحكومية "أوبن آرمس" المساعدة من الحكومة الإسبانية، التى استجابت لهذا الطلب وسمحت للسفينة بالدخول عبر ميناء الجزيرة الخضراء.
المهاجرين يرفعون اللافتات فور استقبالهم فى اسبانيا
استقبال المهاجرين فى جنوب اسبانيا
السلطات الاسبانية تستقبل المهاجرين غير الشرعيين
فرحة المهاجرين فور موافقة اسبانيا على استقبالهم
السفينة التابعة للمنظمة الإسبانية غير الحكومية "أوبن آرمس" بعد انقاذ المهاجرين
السفينة أوبن آرمس اثناء توجهها لميناء الجزيرة الخضراء بجنوب اسبانيا
السفينة أوبن آرمس فى عرض البحر المتوسط
السفينة أوبن آرمس تقل المهاجرين لاسبانيا
المهاجرين قبل موافقة اسبانيا على استقبالهم
المهاجرين يستعدون لدخول اسبانيا
المهاجرين فى عرض البحر المتوسط
المهاجرين حائرون قبل موافقة اسبانيا على استقبالهم
إسبانيا توافق على إستقبال 87 مهاجر غير شرعى
المهاجرين ينتظرون تحديد مصيرهم
حيرة المهاجرين
السفينة أوبن آرمس تقل المهاجرين متوجهه لإسبانيا
المهاجرين عقب انقاذهم على الحدود الليبية
المهاجرين يشكرون اسبانيا عن طريق رفع اللافتات
احد المهاجرين
قوات الانقاذ تحتفى بانقاذ المهاجرين
المهاجرين فور وصولهم لميناء الجزيرة الخضراء
حافلة تقل المهاجرين بعد استقبالهم فى اسبانيا
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