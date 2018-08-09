صور.. أهالى رابعة الجبل بالإسماعيلية يطالبون ببناء مدرسة خصصت من 18 سنة

الإسماعيلية – السيد فلاح

طالب أهالى عزبة رابعة الجبل، التابعة لقرية أم عزام بمدينة ومركز القصاصين الجديدة فى محافظة الإسماعيلية، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بسرعة بناء مدرسة رابعة للتعليم الأساسى، التى تم تخصيص أرض لها منذ 18 عامًا، ولم يتم بدء بنائها حتى الآن.

كان اللواء فؤاد سعد الدين، محافظ الإسماعيلية الأسبق، أصدر قرارًا رقم 1394، لسنة 2000، فى 16 نوفمبر عام 2000، بتخصيص فدان أرض لنباء مدرسة للتعليم الأساسى، وتم موافقة وزارة الزراعة على تلك المساحة بالكتاب رقم 5141 بتاريخ 5-8-2002.

وأصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قرار رقم 307 لسنة 2017 بالموافقة على مد سريان العمل لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى بعزبة رابعة.

وقال سليمان مرغنى، رئيس قسم بإدارة القصاصين التعليمية ومدرس لغة عربية، وأحد أهالى عزبة رابعة، أن المنطقة فى حاجة ماسة لبناء تلك المدرسة، بسبب الكثافة السكانية فى تلك العزبة، بجانب كثافة الطلاب فى فصول المدارس التى يذهب إليها طلاب وتلاميذ العزبة، فى الوقت نفسه أقرب مدرسة عن العزبة تبعد مسافة 10 كيلومترات، وذهاب الأطفال كل يوم للمدارس تمثل خطورة عليهم، بسبب بعد المسافة، ووجود ترع على الطريق، مما يعرض حياة الطلاب للخطر والغرق.

وقال، سعد محمد حسينى، ليسانس شريعة وقانون، وأحدى أهالى عزبة رابعة، أطالب الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بسرعة بناء المدرسة رحمة بأبنائنا الطلاب الذين يعانون الأمرين للوصول إلى أقرب المدارس إليهم، كما أن المدرسة فى حالة بنائها سوف تخدم عددا كبيرا من العزب المحيطة، مشيرًا إلى أن هيئة الأبنية التعليمية قامت بأخذ جسات الموقع المراد إنشاء مدرسة عليها من قبل، وحتى الآن لم يتم البدء فى إنشاء المدرسة.



















































