"صحة الشرقية": فحص 123 ألفًا و208 مواطنين للتأكد من عدم إصابتهم لفيروس سى

أكدت مديرية الصحة بالشرقية، على أنه تم توقيع المسح الطبى على عدد 123 ألفًا و208 مواطنين من خلال فعاليات الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس سى عام 2020، وصرف العلاج اللازم للحالات التى ثبت إصابتها من أبناء المحافظة منذ إنطلاق الحملة فى 13 فبراير الماضى بمراكز " فاقوس – منيا القمح – كفر صقر - ديرب نجم"، بـ22 مركزا طبيا، بالإضافة إلى القوافل الطبية المعنية بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لفيروس سى والضغط والسكر والوزن بجميع مراكز ومدن المحافظة.

أوضح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى تصريحات صحفية، أنه تم توقيع الكشف الطبى الشامل وإجراء التحاليل الطبية اللازمة لعدد 78 ألفًا و323 مواطنًا من خلال القوافل الطبية، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد 44 ألف و885 مواطن بالمراكز الطبية ليصل الإجمالى إلى 123 ألفًا و208 مواطنين تم توقيع المسح الطبى عليهم منذ انطلاق الحملة حتى الآن وتم صرف العلاج اللازم لمن ثبت إصابته، مشيرًا إلى أنه يتم عمل فحوصات الضغط والسكر والوزن بجانب فحوصات فيروس سى.