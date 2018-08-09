سلطات بلجيكا تغلق المتنزهات والحدائق والمقابر بسبب سوء الطقس

كتب: أحمد علوى

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الخميس، أنه بناء على سوء الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد، سيتم غلق المنتزهات والحدائق العامة والمقابر فى بروكسل أمام الجمهور بدءاً من الساعة 12 ظهرًا.

وأعلنت وكالة بروكسل للبيئة انه سيتم إعادة فتح الحدائق والمنتزهات، صباح يوم الجمعة، بعد تقارير من السلطات المختصة بهدوء حركة الرياح، حسبما قالت قناة بلجيك 24 البلجيكية.

وأعلن المعهد الملكى للأرصاد الجوية (IRM) أن موجة عاصفة رعدية نشطة للغاية ستعبر بلجيكا الخميس من الجنوب، وسيؤدى ذلك إلى هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية شديدة فى بعض الأماكن قد تكون مصحوبة ببرد.

ويتوقع المعهد الملكى أن تصل التساقطات إلى 20 لترا لكل متر مربع فى بعض المناطق مع رياح قد تصل إلى 90 كيلومترا فى الساعة.