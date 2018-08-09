video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير محافظة الغربية يترأس ورشة عمل لمسابقة أفضل مدينة وقرية

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:49 م
سكرتير محافظة الغربية يترأس ورشة عمل لمسابقة أفضل مدينة وقرية ورشة عمل لإجراء مسابقة أفضل مدينة وحي
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

ترأس اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية، ورشة عمل لإجراء مسابقة أفضل مدينة وحي وقرية على مستوى المحافظة والتي ستنطلق غدًا الجمعة ولمدة أسبوعين.

وشدد السكرتير العام على رفع حالة الاستعداد القصوى لرفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف مجالاتها منها النظافة العامة بكافة الميادين والشوارع والحالة الفنية لمعدات النظافة، وتشكيل لجنة للمرور على المدن والاحياء والقري لتنفيذ اجراءات المسابقة.

وأوضح السكرتير العام أنه سيتم الإعلان عن نتيجة المسابقة عقب انتهاء المدة الزمنية المحددة لها وتقديم مكافأة مالية للفائزين الأوائل.

 

 

 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تعليم الغربية" تعلن إنهاء الاستعداد لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

سكرتير محافظه الغربيه




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة