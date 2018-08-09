سكرتير محافظة الغربية يترأس ورشة عمل لمسابقة أفضل مدينة وقرية

ترأس اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية، ورشة عمل لإجراء مسابقة أفضل مدينة وحي وقرية على مستوى المحافظة والتي ستنطلق غدًا الجمعة ولمدة أسبوعين.

وشدد السكرتير العام على رفع حالة الاستعداد القصوى لرفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف مجالاتها منها النظافة العامة بكافة الميادين والشوارع والحالة الفنية لمعدات النظافة، وتشكيل لجنة للمرور على المدن والاحياء والقري لتنفيذ اجراءات المسابقة.

وأوضح السكرتير العام أنه سيتم الإعلان عن نتيجة المسابقة عقب انتهاء المدة الزمنية المحددة لها وتقديم مكافأة مالية للفائزين الأوائل.