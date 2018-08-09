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سكرتير محافظة البحيرة يودع أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:38 م
سكرتير محافظة البحيرة يودع أفواج حجاج الجمعيات الأهلية سكرتير محافظة البحيرة يودع الحجاج
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أنابت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اللواء مجدى عناني السكرتير العام للمحافظة ، لتوديع الفوج الأخير من حجاج الجمعيات الأهلية، و الذين تم اختيارهم لأداء فريضة الحج على مستوى المحافظة هذا العام وذلك بمجمع مواقف دمنهور.
 
ويبلغ عدد حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام 640 حاج وحاجة بنطاق المحافظة، تم اختيارهم من بين 2400 مرشح تقدموا من خلال 1800 جميعه أهلية بنطاق المحافظة وتم اختيارهم عن طريق إجراء القرعة الالكترونية بوزارة التضامن الاجتماعى وهم مقسمين إلى قسمين (المستوى الثاني ويضم عدد 428 حاج والمستوى الثالث ويضم عدد 212 حاج )، ويشرف على بعثة الحج عدد 14 مشرفا تم اختيارهم من بين 92 متقدما للإشراف عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بالقاهرة باعتبارها الجهة المنظمة، وذلك وفقا لاختبار تحريري ونظرى ودورات تدريبية ومقابلات شخصية. 
 
جديرا بالذكر أن تكاليف بعثة المستوى الثاني لحج الجمعيات بلغت هذا العام 82 ألف و700 جنيه والمستوى الثالث بلغ 72 ألف و500 جنيه.
 
وقام السكرتير العام بتوديع الحجاج وتمنى لهم العودة بسلامة الله ووجههم بإتباع تعليمات وإرشادات المشرفين لضمان سلامتهم، كما وجه بعثة الإشراف ببذل أقصى جهدهم لتوفير جو من  الراحة والسكينة والهدوء للحجاج أثناء أدائهم مناسك الحج. 
 
سكرتير محافظة البحيرة يودع الحجاج (1)
سكرتير محافظة البحيرة يودع الحجاج 

سكرتير محافظة البحيرة يودع الحجاج (2)
سكرتير محافظة البحيرة يودع الحجاج 

سكرتير محافظة البحيرة يودع الحجاج (3)
سكرتير محافظة البحيرة يودع الحجاج 

 


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