سقوط وكيل مشتريات ومقاول هاربين من أحكام بإجمالى 2 مليون جنيه بحلوان

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان، من ضبط "عبد المسيح س ر" 50 سنة، وكيل مشتريات بشركة تعدين، والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام " محاجر" والمقضى فيهم بغرامة مالية مستحقة بإجمالى مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإحالته إلى جهات التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط " محمد ه ع " 45 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية رقم 4694 لسنة 2018م حلوان " تعدى على أرض الدولة" بإجمالى غرامات مستحقة مليون جنيه.

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى جهات التحقيق.