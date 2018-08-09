سقوط وكيل مشتريات ومقاول هاربين من أحكام بإجمالى 2 مليون جنيه بحلوان

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان، من ضبط "عبد المسيح س ر" 50 سنة، وكيل مشتريات بشركة تعدين، والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام " محاجر" والمقضى فيهم بغرامة مالية مستحقة بإجمالى مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإحالته إلى جهات التحقيق.
كما تمكنوا من ضبط " محمد ه ع " 45 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية رقم 4694 لسنة 2018م حلوان " تعدى على أرض الدولة" بإجمالى غرامات مستحقة مليون جنيه.
وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى جهات التحقيق.
المتهم (1)
المتهم (2)
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