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سقوط وكيل مشتريات ومقاول هاربين من أحكام بإجمالى 2 مليون جنيه بحلوان

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:46 م
سقوط وكيل مشتريات ومقاول هاربين من أحكام بإجمالى 2 مليون جنيه بحلوان المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان، من ضبط "عبد المسيح س ر" 50 سنة، وكيل مشتريات بشركة تعدين، والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام " محاجر" والمقضى فيهم بغرامة مالية مستحقة بإجمالى مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإحالته إلى جهات التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط " محمد ه ع " 45 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية رقم 4694 لسنة 2018م حلوان " تعدى على أرض الدولة" بإجمالى غرامات مستحقة مليون جنيه.

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى جهات التحقيق.

 
المتهم (1)
المتهم (1)

المتهم (2)
المتهم (2)

 


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