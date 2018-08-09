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سقوط صاحب مخزن قبل ترويجه مشروبات كحولية مجهولة المصدر بالمعصرة

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:58 م
سقوط صاحب مخزن قبل ترويجه مشروبات كحولية مجهولة المصدر بالمعصرة المتهم والمضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، القبض على "مدحت ط ص" 55 سنة، صاحب مخزن مشروبات كحولية، بمنطقة حدائق حلوان، مسجل خطر فرض سيطرة تحت رقم 589 فئة " ب " حلوان، والسابق اتهامه فى 25 قضية أخرهم "مخدرات" لإدارته المخزن بدون ترخيص ويحوز مشروبات كحولية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعلى الفور تم استهدافه بالمخزن ملكه وأمكن ضبطه، وعثر بداخله على كمية من المشروبات الكحولية بإجمالى 528 زجاجة مختلفة الأنواع والأحجام شملت 8 كراتين بداخل كل كرتونة 24 زجاجة مشروبات كحوليه Heineken بإجمالى عدد 192 زجاجة، و 6 كراتين بداخل كل كرتونة 24 كانز مشروب كحولى سقارة بإجمالى 144 علبة.
 
كما تم ضبط 6 كراتين بداخل كل كرتونه عدد 24 كانز مشروب كحولى استيلا بإجمالى 144 علبه، و24 كانز مشروبات كحوليه ماركة ماستر، و 24 زجاجة مشروب كحولية كبيرة الحجم ماركة سقارة، ومبلغ مالى وقدرة 1100جنيه، و 2 هاتف محمول، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة و تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.
 

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