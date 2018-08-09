سقوط خادمة سرقت 40ألف جنيه من مديرة شئون قانونية بشركة مقاولات فى المقطم

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث قسم المقطم، القبض على خادمة شرعت فى سرقة مبلغ مالي 40 ألف جنيه من داخل دولاب غرفة نوم مديرة الشئون القانونية بشركة مقاولات ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المقطم من ميرفت متولي أبراهيم عامر سن 45 مديرة الشئون القانونية بشركة العلا للتجارة والمقاولات ومقيمة عمارة 14 قطعة 1281 حي الدبلوماسيين ـ دائرة القسم، بإكتشافها سرقة مبلغ مالي 40 ألف جنية من داخل دولاب غرفة النوم الخاصة بالشقه سكنها وأتهمت جيهان رجب عبد اللطيف عبد العظيم سن 32 خادمة طرفها ومقيمة مساكن الدلتا ـ التعاونيات بلوك 73 ـ دائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وان المشكو فى حقها وراء ارتكابها

عقب تقنين الاجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط المتهمة حال تواجدها بمسكن المجني عليها

بمواجهتها بالمعلومات والتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه بأسلوب " المغافلة " حال قيامها بأعمال التنظيف بالشقة سكن المبلغة

تم بإرشادها ضبط المبلغ المالي متحصلات الواقعة بمسكنها

باستدعاء المجني عليها اتهمتها بالسرقة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق