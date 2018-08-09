سعر اليورو اليوم الخميس 9-8-2018 فى مصر وتراجع العملة مقابل الجنيه

كتبت- هبة حسام

تراجع سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم الخميس 9-8-2018، أمام الجنيه المصرى، حيث شهدت العملة الأوروبية انخفاضا فى سعرها اليوم مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، وسجل سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل، 20.58 جنيها للشراء، و 20.77 جنيها للبيع.

تعد عملة اليورو الأوروبى، ثانى أهم العملات الدولية بعد الدولار الأمريكى، كما يعد العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الإتحاد الأوروبى الـ28، علاوة على كونه العملة الرسمية لـ 6 دول أخرى خارج عضوية الإتحاد الأوروبى، كما تعتبر العملة الأوروبية من أكثر العملات المتغير سعرها بشكل يومى تقريباً.

وبحسب آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى خلال التعاملات اليومية لليوم الخميس، ننشر سعر اليورو الأوروبى، والذى جاء كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.62 جنيه للشراء

20.78 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.58 جنيه للشراء

20.77 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.62 للشراء

20.77 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.67 جنيه للشراء

20.84 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.68 للشراء

20.83 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.68 جنيه للشراء

20.83 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.65 جنيه للشراء

20.80 جنيه للبيع