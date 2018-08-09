video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الخميس 9-8-2018 و "الأخضر" يواصل ثباته أمام الجنيه المصرى

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:37 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 9-8-2018 و "الأخضر" يواصل ثباته أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق
واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات ختام الأسبوع المصرفى، اليوم الخميس 9-8-2018، مسجلا ثباتا عند سعر إغلاق تعاملات الأمس.
 
 
بلغ سعر الدولار "المستقر" فى التعاملات الصباحية لليوم، 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع، خلال تعاملات البنك الأهلى الآن، فيما تباين سعره بين البنوك والتى استقر بكل بنك بها على حدة وجاء كالتالى:
 
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.80جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 

 
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك مصر 

 
17.78  جنيه للشراء
17.88  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة 

 
17.83 جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 

 
17.83 جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 
17.82  جنيه للشراء
17.92  جنيه للبيع

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على 6 سلع ساهم ارتفاع تصديرها بزيادة صادرات مصر لـ 2.48 مليار دولار

الإحصاء: 4.2 مليار دولار صادرات مصرية لـ5 دول.. أبرزها أمريكا

الحرب التجارية الباردة بين الصين وأمريكا تصل إلى "غرف النوم".. بكين تفرض رسوما جمركية على "الواقيات الذكرية" الأمريكية.. التنين الآسيوى يستورد بـ140 ألف دولار ويصدر بــ1.46 مليار دولار للسوق الأمريكى

اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة