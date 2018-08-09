سعر الدولار اليوم الخميس 9-8-2018 و "الأخضر" يواصل ثباته أمام الجنيه المصرى

كتبت- هبة حسام

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات ختام الأسبوع المصرفى، اليوم الخميس 9-8-2018، مسجلا ثباتا عند سعر إغلاق تعاملات الأمس.

بلغ سعر الدولار "المستقر" فى التعاملات الصباحية لليوم، 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع، خلال تعاملات البنك الأهلى الآن، فيما تباين سعره بين البنوك والتى استقر بكل بنك بها على حدة وجاء كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.80جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع