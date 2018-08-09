روسيا: العقوبات الأمريكية "قاسية".. ونرفض الاتهامات بتسميم سكريبال

رويترز

وصفت السفارة الروسية فى الولايات المتحدة اليوم الخميس العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها قاسية وقالت إن السبب وراء القيود الجديدة، وهو الاتهامات بأن موسكو سممت جاسوسا سابقا وابنته فى بريطانيا، مناف للمنطق.

وأعلنت واشنطن أمس الأربعاء أنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد أن تأكدت أن موسكو استخدمت غاز الأعصاب ضد العميل الروسى المزدوج السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى بريطانيا.

ونفت روسيا مرارا مسؤوليتها عن الهجوم وقالت السفارة الروسية فى واشنطن فى بيان إن النتائج التي توصلت إليها الولايات المتحدة فى هذه القضية ليست مدعومة بأدلة.

وقالت السفارة "فى 8 أغسطس 2018 أُبلغ نائب رئيس بعثتنا فى وزارة الخارجية بالعقوبات القاسية الجديدة ضد روسيا على الاتهامات المنافية للمنطق باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك ضد مواطن بريطانى". وأضافت "اعتدنا على عدم سماع أى حقائق أو أدلة".

وذكرت السفارة أن موسكو تواصل الدعوة لتحقيق مفتوح وشفاف فى واقعة التسميم.