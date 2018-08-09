روحانى ينصح وزير الخارجية الكورى الشمالى: أمريكا غير جديرة بالثقة

رويترز

ذكر الإعلام الرسمى الإيرانى أن الرئيس حسن روحانى قال لوزير خارجية كوريا الشمالية إنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، وذلك فى الوقت الذى تسعى فيه واشنطن لإبرام اتفاق يكبح برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.

ورفضت إيران عرضا من واشنطن لإجراء محادثات هذا الأسبوع قائلة إنها لا تستطيع التفاوض بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى المبرم فى 2015 الذي رفع عقوبات عن إيران مقابل تحجيم برنامجها النووى.

وزار وزير خارجية كوريا الشمالية رى يونج هو إيران بينما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن روحانى قوله لرى أمس الأربعاء "أداء الإدارة الأمريكية خلال هذه السنوات دفع العالم لاعتبار الدولة غير جديرة بالثقة ولا يعول عليها ولا تنفذ أيا من التزاماتها".

وأضاف روحانى "في ظل الوضع الحالى، يتعين على الدول الصديقة تطوير علاقاتها وتعاونها في المجتمع الدولى". وتابع قائلا إن إيران وكوريا الشمالية "لديهما دوما وجهات نظر متقاربة" فى الكثير من القضايا.