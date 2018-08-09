رفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة مكبرة بمركز البلينا بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن رفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة، فى حملة مكبرة بمركز البلينا، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى النظافة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه، قال عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بالوحدة القروية لبرديس، تم خلالها رفع كميات من القمامة والمخلفات الصلبة، حيث تم رفع ما يقارب من 50 طنا عن طريق عمال ومعدات الوحدة المحلية، وجارى أعمال المتابعة المستمرة لحملات النظافة.

وشدد عبد المنعم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.