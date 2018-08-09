رفع الحصانة عن اثنين من المشرعين المعارضين المتهمين بالتورط فى محاولة اغتيال رئيس فنزويلا

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رفع الحزب الحاكم فى فنزويلا الحصانة عن اثنين من المشرعين المعارضين المتهمين بالتورط فى محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلى "نيكولاس مادورو" مؤخرا، عن طريق استخدام طائرتين بدون طيار محملتين بالمتفجرات.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الخميس أن الجمعية التأسيسية الوطنية صوتت بالإجماع على رفع الحصانة عن المشرعين المعارضين "خوان ريكسينس" و"خوليو بورخس"، مشيرة إلى أن هذا يأتى بعدما أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق بورخس الذى يعيش فى المنفى بكولومبيا.

وكان مادورو قد أكد فى وقت سابق على أن الهدف من محاولة اغتياله لم يقتصر على قتل رئيس البلاد، بل يكمن فى القضاء على الديمقراطية وإغراق الحياة السياسية والاجتماعية فى فنزويلا بالعنف.

يذكر أن جماعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "الجنود يرتدون القمصان" قد أعلنت مسئوليتها عن محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلى عن طريق استخدام طائرتين بدون طيار محملتين بالمتفجرات.

وقد اعتقلت القوات الفنزويلية ستة أشخاص على خلفية هذا الهجوم ، لمواجهتهم اتهامات تتعلق بالخيانة والشروع فى القتل والإرهاب.