رابطة آسيان تستعد لإرسال مساعدات إلى منكوبى الزلزال فى إندونيسيا

أبدت جميع دول رابطة جنوب شرقي آسيا "آسيان" بما فيها ماليزيا، استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية إلى جزيرة لومبوك بإندونيسيا فى أعقاب زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب الجزيرة يوم الأحد الماضى.
وقال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله - وفقا لوكالة الأنباء الماليزية برناما- إن هذا الأمر قد ورد في رسالة إلى وزير الخارجية الإندونيسي ريتو مرسودي، نقلها الأمين العام لرابطة آسيان ليم جوك هوى يوم الاثنين الماضى.
وأضاف " لقد أعرب وزراء خارجية دول آسيان في بيان مشترك عن تعازيهم واستعدادهم لتقديم المساعدة لإندونيسيا حكومة وشعباً على إثر الزلزال الذي حدث في جزيرة لومبوك".
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