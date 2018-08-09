رابطة آسيان تستعد لإرسال مساعدات إلى منكوبى الزلزال فى إندونيسيا

أ ش أ

أبدت جميع دول رابطة جنوب شرقي آسيا "آسيان" بما فيها ماليزيا، استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية إلى جزيرة لومبوك بإندونيسيا فى أعقاب زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب الجزيرة يوم الأحد الماضى.

وقال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله - وفقا لوكالة الأنباء الماليزية برناما- إن هذا الأمر قد ورد في رسالة إلى وزير الخارجية الإندونيسي ريتو مرسودي، نقلها الأمين العام لرابطة آسيان ليم جوك هوى يوم الاثنين الماضى.

وأضاف " لقد أعرب وزراء خارجية دول آسيان في بيان مشترك عن تعازيهم واستعدادهم لتقديم المساعدة لإندونيسيا حكومة وشعباً على إثر الزلزال الذي حدث في جزيرة لومبوك".