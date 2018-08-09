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الخميس، 09 أغسطس 2018 02:08 م
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رئيس وزراء العراق يقيل عددا من كبار المسؤولين فى وزارة الكهرباء

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:54 م
رئيس وزراء العراق يقيل عددا من كبار المسؤولين فى وزارة الكهرباء حيدر العبادى
أ ف ب
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أقال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبّادى الخميس عدداً من كبار مسؤولى وزارة الكهرباء على خلفية أزمة نقص الكهرباء فى البلاد، فيما أعلنت هيئة النزاهة صدور أكثر من ألف مذكّرة توقيف بحق مسؤولين، بينهم تسعة بدرجة وزير.

وقال مكتب رئيس الوزراء فى بيان إنه "استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبّادى بإجراء الإصلاحات، بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، فقد صدرت اليوم مجموعة من الأوامر التى تقضى بإعفاء عدد من المدراء العامين فى مجموعة من دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية".

وقرر العبّادى أيضاً وفقاً للبيان إجراء تغييرات فى الدوائر "القانونية والتشغيل والتحكّم ودوائر أخرى".

ويأتى الإجراء الجديد بعد نحو عشرة أيام من إقالة العبّادى لوزير الكهرباء قاسم الفهداوى وذلك عقب ثلاثة أسابيع من موجة احتجاجات فى جنوب العراق ندّدت خصوصاً بنقص الكهرباء المزمن فى البلاد.

 

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